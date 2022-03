Milan, Tuttosport su Leao: "La nuova star"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il quotidiano Tuttosport definisce Leao "la nuova star" del Milan. "Mister dribbling a caccia di gloria", scrive il noto giornale sportivo, che poi riporta alcuni numeri del talento portoghese, miglior dribblatore della Serie A con 67 tentativi riusciti (la media è di 2.8 tentativi completati a partita). Non solo: Rafael, autore di 11 gol in questa stagione, è il giocatore del Milan che ha effettuato il maggior numero di conclusioni verso la porta (62) in questo campionato.