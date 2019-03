Milan-Udinese: continua la vendita dei biglietti

Dopo il Derby, a San Siro sarà Milan-Udinese. Un match importante, che porterà i rossoneri al rush finale per la volata Champions. L'appuntamento è per martedì 2 aprile alle ore 19.00: prenota ora il tuo posto allo stadio!

VENDITA LIBERA: RIDOTTI E UNIVERSITARI

Dall'8 marzo è iniziata la vendita libera, con riduzioni per Under 16 e Over 65 in molti settori dello stadio, per vivere una serata in famiglia a San Siro. Per i bambini al di sotto dei 7 anni (nati dal 01/01/2012) è garantito l’accesso agevolato allo stadio: il giorno della gara sarà possibile acquistare, per loro, uno speciale biglietto a 1€ presso i tornelli di ogni ingresso dello stadio.

Torna, inoltre, la promozione riservata agli studenti universitari Under 26: presso i punti vendita fisici sarà possibile acquistare un biglietto di Primo Anello Verde al prezzo speciale di 10€. Per l'acquisto è necessario presentarsi personalmente ed esibire il libretto/badge universitario. I biglietti in promozione non sono cedibili.

DOVE ACQUISTARE

I canali di vendita attivi sono quelli consueti: il nostro ufficiale sito di e-ticketing per gli acquisti online, oppure la biglietteria di Casa Milan (aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18), nelle filiali BPM e Banco BPM, nei punti vendita TicketOne abilitati e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday). I biglietti in promozione per universitari non sono in vendita online. È sempre vivamente consigliato evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali, al fine di non incorrere in spiacevoli inconvenienti allo stadio. la vendita (già nella prima fase) prevede l'obbligo di tessera del tifoso se il titolare del biglietto è residente in Friuli Venezia Giulia.

SETTORE OSPITI

La vendita dei biglietti di settore ospiti (Terzo Anello Verde) si è aperta il 9 marzo. Per questo settore è previsto l'obbligo di Tessera del Tifoso per l'acquisto.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

Ci vediamo a San Siro!