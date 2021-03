Milan-Udinese: le probabili scelte di Gotti in vista del match di San Siro

In vista del match di questa sera fra Milan e Udinese, il mister dei friulani, Luca Gotti, può sorridere perché rientrano fra i convocati diversi effettivi. L’Udinese potrà contare nuovamente su Pereyra e Zeegelaar (che rientrano dalla squalifica), e su Ouwejan, Deulofeu e Forestieri, convocati ma difficilmente impiegabili dal primo minuto. Gli ospiti dovrebbero venire a San Siro e schierarsi con il classico 3-5-2, con Nestorovski in vantaggio su Llorente come attaccante centrale. In porta ci sarà come sempre Musso mentre la linea di difesa sarà formata da Becao, Bonifazi e Nuytinck. A metà campo, sulle fasce agiranno Zeegelaar e Stryger Larsen, mentre gli interni saranno De Paul, Arslan e Walace. Lo riporta Tuttosport.