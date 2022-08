Milan-Udinese, Tomori col motorino: Fik ha raggiunto i 33.65 km/h

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lega Serie A ha fornito come di consueto diversi dati in merito a Milan-Udinese, primo match di Serie A 22/23 andato in scena sabato 13 a San Siro. Nel primo match casalingo dei rossoneri, vinto 4-2, tre giocatori del Milan hanno superato i 33 km/h in scatto come velocità massimo. Il più veloce è stato Fik Tomori, arrivato a 33.65 km/h. Dietro di lui Leao (33.53 km/h) e Theo Hernandez (33.22 km/h).