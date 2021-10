Milan, un'aggiunta ai convocati in nazionale: il Portogallo chiama Leao

Secondo quanto comunicato ufficialmente dal sito della nazionale portoghese e, contestualmente, da acmilan.com, Rafael Leao è stato convocato dal Portogallo per le prossime sfide della nazionale lusitana. Per il 17 rossonero si tratta della prima convocazione assoluta in nazionale maggiore, a conferma dell'ottimo periodo di forma e di prestazioni che lo stesso Leao sta vivendo alla corte di Pioli.

9 ottobre 2021: Portogallo-Qatar, Faro (Portogallo) - Amichevole

12 ottobre 2021: Portogallo-Lussemburgo, Faro (Portogallo) - Qualificazioni Mondiale 2022