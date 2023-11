Milan, un anno dopo: il confronto tra la classifica attuale e quella 2022/23

Un anno fa di questi tempi la Serie A si fermava per lasciare spazio ai mondiali. Oggi invece è in piena pausa nazionali, la terza, ed è pronta a riprendere con un'agenda fitta. Ma compariamo la classifica attuale a quella di un anno fa: il Milan ha tre punti in meno dell'anno scorso, ma la stessa distanza dalla vetta. Nel 2022/23 i rossoneri erano a quota 26, a meno otto dal Napoli primo, mentre oggi sono a 23, sempre a meno 8 dall'Inter prima.