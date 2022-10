Milan, un anno fa l'esordio in rossonero di Junior Messias

MilanNews.it

Esattamente un anno fa, il 3 ottobre 2021, Junior Messias ha fatto il suo esordio in gare ufficiali con la maglia rossonera in un match in casa dell'Atalanta, valido per la 7^ giornata di Serie A: il brasiliano partì dalla panchina e venne inserito nella ripresa al 74' da Stefano Pioli al posto di Brahim Diaz. La partita terminò 3-2 per il Diavolo (gol milanisti di Calabria, Tonali e Leao).