Milan, un solo gol su azione nelle ultime 6 partite giocate fra Serie A ed Europa League

Nelle ultime 6 partite giocate fra campionato ed Europa League, il Milan è andato a segno su azione soltanto una volta (Ante Rebic contro la Roma). Le altre reti messe a segno dai rossoneri in questo periodo, sono state realizzate o su rigore o con autogol degli avversari (vedi il match d’andata di Europa League contro la Stella Rossa). Le difficoltà a ritrovare una certa continuità di risultati, vanno di pari passo con le difficoltà offensive della squadra, in un momento in cui Zlatan Ibrahimovic non è a disposizione.