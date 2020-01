Milan, una delegazione rossonera ha visitato il Memoriale della Shoah di Milano

Una delegazione del Milan composta da giocatrici della Prima Squadra femminile, ragazze e ragazzi del settore giovanile e dirigenti, ha fatto visita oggi al Memoriale della Shoah di Milano, al binario 21 della stazione Centrale, il luogo da cui perseguitati ebrei, politici e militari furono deportati verso i campi di concentramento.

A pochi giorni dal 27 gennaio, la ricorrenza del "Giorno della Memoria", il Memoriale ha così accolto il Club rossonero per commemorare i milioni di vittime dell'olocausto, per riflettere, per non dimenticare una delle pagine più tragiche della nostra storia, per riaffermare i valori del rispetto, dell'inclusione, della solidarietà.

Alla visita hanno partecipato anche Manuela Valletti e Mario Ghezzi, rispettivamente figlia e genero di Ferdinando Valletti, indimenticato campione del Milan, deportato a Mauthausen, proprio dal Binario 21, nel 1944.

È a nome del Club e di tutti i suoi tifosi che la delegazione rossonera, ha consegnato la maglia rossonera di Ferdinando Valletti al Memoriale della Shoah, come gesto simbolico a significare la vicinanza e la solidarietà del Club verso la comunità ebraica e tutti i familiari delle vittime dell'olocausto.