Il Milan di Pioli, in questo campionato, è riuscito a vincere un solo scontro diretto in casa, contro la Lazio, nel match di chiusura del 2020. Le altre tre sfide si sono concluse con un pareggio (Roma) e due sconfitte (Juventus e Atalanta). I rossoneri sono riusciti a vincere entrambi i big match giocati in trasferta, contro Inter e Napoli.