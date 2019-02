Milan, una sola vittoria in casa della Roma negli ultimi sei campionati

Domenica sera, il Milan di Rino Gattuso sarà impegnato in trasferta sul campo della Roma, nel match valido per la terza giornata di ritorno di Serie A: negli ultimi sei campionati, i rossoneri hanno vinto una sola volta in casa dei giallorossi, cioè il 25 febbraio 2018 (0-2, reti di Cutrone e Calabria). Nelle altre cinque sfide, il bilancio è di due pareggi e tre vittorie romaniste.