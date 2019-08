Milan unica big italiana a non aver segnato all’esordio

Fra le squadre di alta classifica, il Milan è stata l’unica a non segnare all’esordio. Là davanti manca un crack, un giocatore in grado di fare realmente la differenza. Però, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, al di là dei nomi, i rossoneri stanno vivendo una complicata trasformazione tattica. Giampaolo era il tecnico di Quagliarella la stagione scorsa, quindi i suoi sistemi sono da primo posto nella classifica marcatori, ma servono tempo e altre soluzioni per far rendere Piatek come nel passato.