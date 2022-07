Milan, vendite da record nel pre-order della prima maglia. Tonali, Theo, Ibra e Leao al top nelle personalizzazioni

Fonte: AC Milan

Sarà la maglia dello scudetto, che tornerà sul petto dei rossoneri dopo 11 anni. Ma non solo: la nuova Home Jersey del Club sarà un omaggio alla cultura milanese, alla sua essenza senza tempo, aperta e innovativa, che dalla città ha conquistato il mondo. Come il Milan. "That Milan touch" è la campagna che lancerà ufficialmente a breve la maglia.

In attesa di poterla vedere, è già boom di vendite a “scatola chiusa”: venerdì 1 luglio, nel primo giorno di pre-vendita (meno di 10 ore per l’esattezza) sono state già vendute oltre il doppio della maglie di tutti e 3 i giorni di pre-vendita dello scorso anno. In particolare, nello stesso lasso di tempo è stato raggiunto lo stesso numero di maglie vendute l’anno scorso nei primi 9 giorni di vendita (compresi i 3 di blind preorder). Di queste maglie oltre il 75% sono personalizzate - con Tonali, Hernández, Ibrahimović e Leao al top delle richieste - con sessioni da più di 165 paesi e acquisti da più di 40 stati del Mondo.

Numeri che testimoniano ancora una volta la passione e l’attaccamento ai colori rossoneri da parte dei sostenitori sparsi per il mondo, ma è anche la prova di un percorso in continua evoluzione del brand insieme ad un partner rilevante come PUMA, con cui il Club ha da pochi giorni annunciato l’importante rinnovo.