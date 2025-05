Milan, venerdì un po' di turnover in vista della finale di Coppa Italia: ecco chi potrebbe riposare

Venerdì contro il Bologna in campionato, Sergio Conceiçao farà certamente un po' di turnover visto che pochi giorni dopo è in programma la finale di Coppa Italia sempre contro gli emiliani. Come riferisce Tuttosport, in attacco non ci sarà sicuramente lo squalificato Rafael Leao, mentre Christian Pulisic sembra essere bisognoso di un po' di riposo. Per questo motivo, alle spalle della prima punta, che dovrebbe essere Santiago Gimenez, ci potrebbero essere Joao Felix e Samuel Chukwueze. In difesa tornerà dal primo minuto Kyle Walker, che potrebbe far rifiatare uno tra Fikayo Tomori e Alex Jimenez così come Malick Thiaw potrebbe trovare una maglia da titolare nei tre di difesa.

Si riporta di seguito il programma della 36esima giornata di Serie A:

09/05/2025 Venerdì 20.45 Milan-Bologna (DAZN/SKY)

10/05/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari (DAZN)

10/05/2025 Sabato 18.00 Lazio-Juventus (DAZN)

10/05/2025 Sabato 20.45 Empoli-Parma (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 12.30 Udinese-Monza (DAZN)

11/05/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Lecce (DAZN)

11/05/2025 Domenica 18.00 Torino-Inter (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 20.45 Napoli-Genoa (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Fiorentina (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 20.45 Atalanta-Roma (DAZN)