Milan-Verona, il rendimento delle difese e non solo: è sfida tra Silvestri e Donnarumma

In avvicinamento alla sfida di questa sera tra Milan e Hellas Verona è giusto guardare a dati e statistiche relative alle due squadre. Guardando alle difese delle due formazioni, in particolari, si può notare come il rendimento delle due retroguardie sia eccellente: sono 5 gol i subiti dal Milan mentre solo 3 quelli subiti dall'Hellas Verona. I 2 portieri, in particolare, hanno la miglior percentuale di parate in Serie A: Silvestri ha l'88.5% mentre Donnarumma ha l'84.6%.