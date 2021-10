Milan-Verona, l'MVP della sfida è stato Samu Castillejo

Lacrime liberatorie, di gioia dopo la sofferenza. Fino a ieri sera Castillejo aveva giocato solo un minuto in stagione, ad agosto in casa col Cagliari. Sempre a San Siro, Samu ha avuto la sua chance con l'Hellas Verona. E l'ha colta al volo, da grande professionista e da uomo squadra. Entrato all'inizio della ripresa, ha messo la sua firma indelebile sulla rimonta del Milan: da 0-2 a 3-2, conquistando il rigore del pareggio e crossando il pallone della vittoria deviato nella propria porta da Günter. Una grande prestazione, apprezzata dai nostri tifosi che lo hanno votato migliore in campo (MVP) con il 70% delle preferenze; davanti a Leão, Giroud e Calabria.

Una prova di qualità: 11 passaggi positivi, 3 cross, 2 palloni intercettati, 2 palle recuperate e un'occasione creata. Tutto nella ripresa, tutto positivo. Al termine della partita si è commosso, abbracciato dalla squadra e applaudito da Mister Pioli: "Sempre con gli atteggiamenti giusti, sempre disponibile, continuando così avrà altre occasioni". Castillejo ringrazia e guarda avanti, pronto a dare ancora il suo prezioso contibuto appena possibile. Serietà, sacrificio, passione: il lavoro paga sempre, bravo Samu!