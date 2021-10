Milan-Verona, sono solamente due i portieri convocati

Tatarusanu e Jungdal. Stefano Pioli ha gli uomini contati anche per la porta e stasera, contro l'Hellas Verona, potrà fare affidamento solo su loro due. Per il rumeno sarà inevitabile una maglia da titolare, mentre per Jungdal sarà la prima panchina da vice in partite ufficiali, ricordando che a breve dovrebbe arrivare la firma sul rinnovo del contratto fino al 2024.