Milan, verso la Roma: oggi allenamento mattutino e conferenza di Pioli alle 14

Come riportato da acmilan.com, sito ufficiale del club rossonero, oggi il Milan sosterrà un allenamento mattutino in vista della sfida di domani contro la Roma, in programma alle 20:45 all'Olimpico. Stefano Pioli presenterà il match in conferenza stampa a partire dalle 14: sarà possibile seguire le dichiarazioni del tecnico rossonero in diretta su MilanNews.it.

Guarda Roma-Milan su DAZN. Attiva ora!