Milan-Vicenza ore 17 domani live su Milan TV e App

Prosegue senza sosta la preparazione del Milan verso il primo impegno ufficiale in programma giovedì 17 settembre al Tallaght Stadium di Dublino contro lo Shamrock Rovers. Un appuntamento cruciale, per iniziare col piede giusto il percorso in Europa League e avvicinarsi con sempre più entusiasmo verso l'esordio in Serie A del 21 settembre.

È in quest'ottica che mercoledì 9 settembre, i ragazzi di Mister Pioli affronteranno a Milanello il Vicenza Virtus, squadra neo-promossa in Serie B. Una sfida interessante e da non perdere, che tutti i nostri tifosi e gli appassionati potranno seguire in diretta su AC Milan Official App, Milan TV e DAZN.

Calcio d'inizio alle ore 17.00: vietato mancare!