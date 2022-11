Milan, vincere per chiudere un 2022 (comunque) straordinario e... 87 punti. Formazione: novità in difesa, tornano i titolarissimi

MilanNews.it

Uno Stefano Pioli più arrabbiato si è presentato in conferenza stampa ieri alla vigilia di Milan-Fiorentina; rabbia non incontrollata, chiaramente, ma la sensazione è che il tecnico rossonero, in questi giorni a Milanello, si sia fatto sentire con i suoi giocatori e, come dichiarato, anche con sé stesso per la pessima prestazione dei rossoneri a Cremona. Una rabbia controllata che, dunque, deve trasformarsi in energia per la sfida di oggi contro la Fiorentina e, in generale, per "superare quota 87 punti": la corsa Scudetto - siamo solo a novembre - deve restare aperta.



Sfida da vincere

Sarà, d'altronde, una sfida già abbastanza decisiva; il Napoli è volato a +11 con la vittoria di ieri contro l'Udinese e, dietro il Milan, le rivali, che non sono per niente staccate, si affronteranno durante la giornata odierna. Per i rossoneri, dunque, Milan-Fiorentina rappresenta l'occasione di chiudere al meglio un 2022, a prescindere, straordinario e di avviarsi alla sosta per il Mondiale con il sorriso e con le percentuali Scudetto ancora molto accese: "Vincere - ha spiegato Pioli in conferenza - vorrebbe dire tanto, cioè il non rinunciare o arrendersi a una classifica che in questo momento non ci piace. Il campionato è lungo, ci sono possibilità per rientrare in corsa facendo partite al nostro livello. Ci sono tanti punti a disposizione, siamo solo a novembre. Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non ci dobbiamo fermare. Noi siamo il Milan, dobbiamo giocare ad alto livello e fare tantissimi punti. Non abbiamo riferimenti, nessuno da inseguire, ma solo il desiderio di esprimerci al massimo delle nostre possibilità".



La probabile formazione

Oggi, dunque, il tecnico rossonero schiererà la seguente formazione. Tatarusanu in porta. In difesa rientrano Kalulu a destra e Theo Hernandez a sinistra con Thiaw e Tomori centrali. A centrocampo doverosa la coppia Tonali-Bennacer. Davanti torna Giroud di punta e torna Leao sulla trequarti, completata da Brahim Diaz a destra (Messias è infortunato e non sarà convocato) e da Krunic al centro, in netto vantaggio su De Ketelaere.