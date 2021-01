Milan, vinte tutte le ultime quattro serie di rigori

Quella contro il Torino, in Coppa Italia, è la quarta serie di rigori vinta di fila dal Milan. Prima della sfida di San Siro, conclusasi sul 5-4 per i rossoneri, in questa stagione c'è stata l'infinita lotteria contro il Rio Ave, con dodici penalty a squadra (2-2 nei regolamentari ed 10-11 finale per il Diavolo). Le precedenti vittorie dal dischetto risalgono alla stagione 17/18, quando i rossoneri prevalsero sulla Lazio all'Olimpico (4-5 per la formazione di Gattuso) e all'annata 16/17, con la vittoria in Supercoppa sulla Juventus (4-5 per i ragazzi di Montella). Prima di queste quattro vittorie erano arrivate tre sconfitte di fila, contro il Liverpool ad Istanbul, col Boca in Coppa Intercontinentale e con la Juventus, sempre in Supercoppa Italiana.