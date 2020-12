Milan, vittoria prestigiosa a Sassuolo: prova di maturità della squadra di Pioli

Il Milan non molla. Vittoria pesantissima della squadra di Stefano Pioli in casa del Sassuolo, in una gara che si è complicata alla viglia per le tantissime assenze. Ma nonostante le mille difficoltà i rossoneri hanno dato provo ad un match di alto livello, interpretato nel migliore dei modi. Una prova di squadra, l’ennesima, per i ragazzi di Pioli. Gol di Leao e Saelemaekers ma prova di maturità per tutti i giocatori, dal primo all’ultimo. E il Milan che conquista 25 risultati utili consecutivi in serie A, e ben 15 gare di fila in cui segna almeno due gol a partita.