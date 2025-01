Milan, Vos ancora in attesa del debutto in prima squadra. Nonostante la coperta sia corta a centrocampo...

Il 30 agosto 2024 il Milan ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dall'Ajax di Silvano Vos con questo comunicato: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Silvano Vos da AFC Ajax. Il centrocampista, nato il 16 marzo 2005 ad Amsterdam, è cresciuto nelle giovanili del club olandese, per poi debuttare in Prima Squadra il 9 aprile 2023. Vos, inoltre, ha già collezionato diverse presenze sia in Europa League che con le selezioni giovanili della Nazionale olandese. Silvano Vos entra a far parte della formazione Milan Futuro".

Vos è stato aggregato alla formazione di Daniele Bonera, ma nei progetti del Diavolo c'era la prospettiva di portarlo in prima squadra. Per il momento, però, nonostante qualche convocazione, il debutto dell'olandese non è ancora avvenuto, nonostante in mezzo al campo la coperta sia piuttosto corta, tanto che gente come Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders stanno giocando praticamente sempre. Lo stesso discorso vale anche per Kevin Zeroli, capitano del Milan Futuro, che finora in prima squadra ha giocato solo 11' in Serie A contro il Venezia.