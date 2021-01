Milan e Inter si giocano il primo posto al giro di boa del campionato. In altre 7 occasioni, come riporta La Gazzetta dello Sport, la volata per il titolo di campione d’inverno è stata una corsa anche tra le due milanesi: oltre a questa stagione, nel 1950-51, 1960-61, 1965-66, 1972-73, 1986-87 e 2002-03. In quest’ultima occasione furono i rossoneri a vincerlo.