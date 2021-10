Milan vs Napoli, Corriere dello Sport: "Il Diavolo e l'Azzurro, duello unico"

"Il Diavolo e l'Azzurro, duello unico", titola il Corriere dello Sport parlando della sfida a distanza tra le due squadre che comandano la classifica del campionato. "Il duo in testa - scrive il quotidiano romano - è ancora imbattuto come nessuno in Europa, con un distacco che non si vedeva da 15 anni. Milan e Napoli, dopo stagioni di crescita, sono adesso in fuga grazie a un calcio di qualità e a punti di forza diffusi: il loro volo può durare".