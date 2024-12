Milan, Zeroli convocato da Fonseca per la trasferta di Verona

C'è anche Kevin Zeroli nella lista dei giocatori che Paulo Fonseca ha convocato per la trasferta d stasera sul campo dell'Hellas Verona. Il giovane centrocampista e captano del Milan Futuro, che ha recuperato dal problema fisico che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane (ultima partita giocata il 24 novembre in Serie C contro il Sestri Levante), sarà quindi aggregato alla prima squadra rossonera con cui in questa stagione ha già giocato 11' lo scorso 16 settembre nel successo casalingo per 4-0 contro il Venezia (dentro al 79' al posto di Fofana).

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: venerdì 20 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Bentegodi, Verona

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it