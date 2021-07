Milanello, al raduno diversi giocatori sulla via del recupero

Giovedì 8 luglio sarà il primo giorno di raduno per la stagione 21/22, i giocatori si troveranno a Milanello per iniziare a preparare la prossima annata. Tra i rossoneri ci sono tre giocatori reduci da un'operazione che sono sulla via del recupero: Ibrahimovic (operazione al ginocchi), Bennacer (operazione al piede) e Calabria (operato ad un'ernia inguinale). Il terzino rossonero si è già presentato ieri al centro sportivo di Carnago, i suoi compagni lo raggiungeranno presto: l'obiettivo è lavorare bene per recuperare il prima possibile.