Dopo la sessione odierna mattutina in cui i giocatori di Mister Pioli hanno svolto un test casalingo contro la Primavera, per la giornata di domani e di lunedì è previsto riposo per i rossoneri. La squadra tornerà a Milanello martedì 7, riporta acmilan.com, per lavorare in vista del match di domenica 12 contro la Lazio.