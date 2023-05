Milanello, le foto dell'allenamento dei rossoneri: domenica la sfida con la Juve

MilanNews.it

Questo pomeriggio i rossoneri si sono trovati a Milanello agli ordini di Stefano Pioli per continuare l'avvicinamento alla sfida di domenica sera, ore 20.45, contro la Juventus. La partita sarà cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League dei rossoneri, a cui basta una vittoria nelle ultime due partite per tornare anche l'anno prossimo nell'Europa che conta.