Si avvicina l'amichevole di lusso di domenica contro il Real Madrid e di conseguenza continua il lavoro dei rossoneri per arrivare al meglio all'appuntamento. Stando a quanto riportato da acmilan.com questa mattina i giocatori si ritroveranno a Milanello per un'unica sessione di allenamento in vista del match domenicale a Klagenfurt.