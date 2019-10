Milanello, per il Milan test in famiglia contro la Primavera

In occasione dell'allenamento mattutino a Milanello, la prima squadra di Stefano Pioli ha affrontato la Primavera di mister Giusti in amichevole. Il profilo Twitter rossonero ha pubblicato alcune immagini della sfida.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🆚 <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanPrimavera?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanPrimavera</a><br><br>In-house practice match for the lads as they took on our U 19 side ️<br><br>Partitella in famiglia a Milanello contro i ragazzi di Mister Giunti ️<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/XXHHXOzJxl">pic.twitter.com/XXHHXOzJxl</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1183003653990420480?ref_src=twsrc%5Etfw">October 12, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>