Milanello, previsti lavori di ammodernamento nel centro sportivo rossonero

Nell'intervista concessa ai microfoni de 'La Repubblica' Stefano Pioli ha parlato così di Milanello: ": "Se è vero che ho chiesto una ristrutturazione a Milanello? Piccole migliorie: le camere e le zone spogliatoi e staff. È il più bel posto al mondo per lavorare, in alcune parti un po’ datato". In questo senso arrivano conferme sulle ristrutturazioni che avveranno a Milanello nelle prossime settimane. Particolare attenzione verrà riservata all'area club house dove i giocatori potranno trascorrere momenti di svago e di relax prima o dopo l'allenamento.