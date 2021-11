MILANELLO REPORT - Rossoneri a Milanello, domani allenamento fissato per le 11.30

Rossoneri a Milanello per il pranzo, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato domenica 28 novembre alle ore 15.00 contro il Sassuolo. Presenti per seguire l'allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio della seduta in palestra, dove la squadra ha svolto l'attivazione muscolare e una serie di esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. Terminata il riscaldamento, il gruppo è uscito sul campo dove ha svolto delle esercitazioni col pallone incentrati sulla tecnica. A seguire, i rossoneri si sono spostati sul campo rialzato alle spalle della palestra per svolgere un lavoro tecnico-tattico. Una partitella a campo ridotto e una serie di conclusioni in porta hanno chiuso l'allenamento odierno. Il programma di domani prevede un allenamento mattutino alle ore 11.30 e pranzo obbligatorio. Alle 14.00, Mister Pioli incontrerà i giornalisti per la canonica conferenza pre-partita in vista di Milan-Sassuolo