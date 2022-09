MILANELLO REPORT - Squadra a Milanello: direzione Salisburgo

Fonte: acmilan.com

Prosegue senza sosta il lavoro dei rossoneri, i quali si sono ritrovati stamattina a Milanello per iniziare la preparazione della prossima partita, che vedrà il Milan impegnato nel primo match del girone di Champions League, martedì 6 settembre alle 21.00, contro il Salisburgo.

REPORT

In palestra per il consueto lavoro defaticante gli undici partenti di ieri sera. Sono scesi subito in campo, invece, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con una serie di esercizi atletici, eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome, dedicati all'attivazione muscolare. Terminata la prima parte, l'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto il lavoro sul possesso; mentre i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. Una partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino mentre nel pomeriggio la squadra partirà per Salisburgo.