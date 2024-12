Milanese: "Ibrahimovic fa il boss e poi sparisce"

Mauro Milanese, ex giocatore, ai microfoni di Sportitalia, ha rilasciato queste parole sul Milan: "Il Milan ha un’organigramma orizzontale in cui non si sa chi fa cosa. Ibrahimovic fa il boss e poi sparisce. Non si capisce chi deve aiutare Fonseca a prendere certe decisioni, come mettere fuori rosa un giocatore o dare una multa o cose di questo tipo".

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: venerdì 20 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Bentegodi

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Del Giovane-Pagliardini

IV uomo: Perri

VAR: Serra

AVAR: Chiffi