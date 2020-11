MilanNews.it e 2nd Roof Music aprono una nuova collaborazione

Si chiamano 2nd Roof, come il sotto tetto dove avevano fondato il primo studio. La passione per il rap e le produzioni musicali è poi sfociata in un talento notato da Guè Pequeno, il primo a valorizzare il lavoro di Pietro Miano e Federico Vaccari. Il resto è storia a sé, una lunga lista di trionfi. Così scrive Panorama di loro. E noi, redazione di MilanNews.it, siamo lieti di annunciare l'inizio di una nuova collaborazione. Resta aggiornato sui nostri canali social per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi. La musica, al Milan, sta cambiando...