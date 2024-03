Ministro Abodi: "Per come è ora, San Siro non è in grado di ospitare gli Europei del 2032"

Del futuro di San Siro si è parlato oggi alla tavola rotonda "Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi" organizzato da Advant Nctm a Milano. All'evento ha partecipato anche Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, il quale ha dichiarato sull'impianto milanese: "Noi continuamo a pensare che San Siro debba ospitare le partite degli Europei 2032, ma attualmente non potrebbe farlo. Per come è ora, San Siro non è in grado di ospitare gli Europei del 2032.

La scelta dei cinque stadi per Euro 2032 avverrà nel 2026. Stiamo cercando di mettere in campo ulteriori strumenti finanziari da inserire eventualmente in una nuova norma. Milano nelle attuali condizioni non sarebbe in grado di ospitare il torneo. Si sta lavorando moltissimo anche per ospitare la finale di Champions League del 2027, il percorso da fare è tanto e si sta provando ad accelerare" riporta sportmediaset.it.