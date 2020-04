Ministro Spadafora: "Altre misure per lo sport nel decreto di aprile

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato un video per fare il punto della situazione in merito a svariati temi, dal bonus di 600 per i collaboratori sportivi alla ripartenza del calcio e non solo.

"Continuiamo a ricevere le vostre domande per il bonus da 600. Stiamo cercando le risorse per poter accontentare tutti. Vogliamo rinnovare queste misure anche per il mese di aprile. Nel decreto di aprile, inseriremo molte misure, traendo spunti interessanti anche tramite i consigli che ci stanno arrivando. Ho terminato da poco un in incontro con tutti gli assessori allo sport delle città metropolitane, ho avuto un incontro molto importante con i rappresentati della conferenza stato-regioni, in particolar modo con il Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che coordina la conferenza stato-regioni. Ascoltiamo tutti in modo che nel decreto di aprile ci sia un numero maggiore di interventi per lo sport a partire dalle associazioni dilettantistiche e dallo sport di base.

Abbiamo attivato un fondo presso l'istituto per il credito sportivo di 100 milioni di euro, mi auguro che dalla prossima settimana sia disponile e che vengano emanati i criteri per potervi accedere. Sono finanziamenti a tasso zero, sicuramente stabiliremo dei criteri per il rientro molto flessibili in modo che chiunque voglia accedere a questo fondo per avere della liquidità subito, possa farlo senza troppi pensieri.

Si parla tanto di ripartenza dello sport in questi i giorni. La data del 4 maggio ancora non è confermata, ma spero di poterla mantenere. È una data che riguarda esclusivamente gli allenamenti a porte chiuse. Dobbiamo creare dei protocolli per mettere in sicurezza tutti gli sport, anche in luoghi e contesti dove lo spazio è poco. Dobbiamo inventarci delle formule per cercare di contemplare l'esigenza, sacrosanta, della sicurezza e della salute, col fatto che si possa riprendere a fare sport a tutti livelli.

Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolverà la situazione sanitaria in modo da capire se e quando potranno riprendere le competizioni sportive. Adesso dobbiamo pensare alla salute di tutti quanti e fare in modo che lo sport non subisca danni irreparabili da questa crisi sanitaria"