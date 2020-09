Minotti: “Il Milan è molto altro, non solo Ibrahimovic”

L'ex calciatore, ora commentatore televisivo, Lorenzo Minotti, ha parlato così del Milan a Sky Sport: "Il Milan è molto altro, non solo Ibrahimovic. La squadra ha dei numeri straordinari che non si ottengono per caso: il Milan ora è una squadra vera e ha identità sia in attacco che in difesa. La squadra è ben estradata: il Milan di ieri sera aveva Calabria, che è stato parecchio criticato, e Gabbia che è alle prime partite, ma il Milan ha tenuto e ha giocato da squadra. Lo scorso anno nel finale ha fatto tanti gol e ha subito poco, ora i giocatori si divertono. Il Milan, con questo Ibrahimovic, può sognare".