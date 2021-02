Minotti: "Per la vittoria dell'Europa League punterei sul Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Lorenzo Minotti ha parlato delle chances delle italiane in Europa League. Queste le sue parole: "In Europa League punterei sul Milan. Non penso abbia tutte le chance per giocarsi sullo scudetto quindi quando avrà consolidato la qualificazione alla Champions League credo che i rossoneri possano puntare ad arrivare fino alla fine. E' nel suo DNA e ha le capacità di arrivare fino in fondo anche alla luce del fatto che molte grandi squadre si affrontano direttamente nei sedicesimi e ci potrebbe essere una scrematura importante"