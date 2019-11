Mirabelli: "Col rinnovo di Gigio facemmo un capolavoro, difficilmente si ripeterà nella storia del calcio"

Massimiliano Mirabelli, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Donnarumma, confidando che il Milan possa riuscire a rinnovargli il contratto: "Secondo me è uno dei portieri più forti al mondo, per qualità tecniche e per età. Non me lo ricordare, mi vengono ancora i brividi con tutti quei mesi per fare quel tipo di operazione, per come è stata fatta. Grande vantaggio del Milan, perché era a undici mesi dalla scadenza, avrebbe potuto firmare a zero con chiunque. Secondo me lì fu un capolavoro, difficilmente mai si ripeterà nella storia del calcio. Non vedo la difficoltà oggi, se ci siamo riusciti noi, non penso ci siano problemi. Il Milan ora ha una proprietà importantissima, io non vedo problemi sul fatto che possa rinnovare".