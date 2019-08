Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Mi è dispiaciuto che Cutrone sia andato via dal Milan. Può essere utile in ottica Nazionale e poteva esserlo per i rossoneri. Quando c'eravamo noi doveva andare in B, noi lo abbiamo riabilitato. Forse ci si poteva guadagnare un po' di più."