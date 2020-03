Mirabelli: "Non ho avuto il tempo necessario. Se il Milan venderà Gigio sarà grazie al nostro rinnovo"

Massimiliano Mirabelli, intervistato da Tuttomercatoweb.com, è tornato sul suo periodo in rossonero: “Non ho avuto il tempo necessario. E in quel poco tempo, nonostante le cose mal riportate, credo che il lavoro sia stato positivo. Non dimentichiamoci il rinnovo di Donnarumma, se il Milan lo venderà sarà grazie a quanto abbiamo fatto nel mio periodo con il rinnovo del contratto. Quella squadra poi è andata in Europa League e ha sfiorato la Champions. Peccato, davvero”.