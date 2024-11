MN - A fine partita Kucka sotto il settore ospiti per salutare i tifosi rossoneri: applausi e cori per lui

vedi letture

Per Juraj Kucka Slovan Bratislava-Milan è stata una partita assolutamente speciale. Il centrocampista, ex della partita, si è detto tifoso rossonero da sempre. Al termina della sfida di Champions League è andato, riporta il nostro inviato allo stadio, sotto il settore ospiti per prendersi l'applauso e i cori dei tifosi del Milan presenti.

Nella conferenza pre partita di ieri lo slovacco ha parlato proprio di questo legame con i rossoneri:

Hai esultato quando è uscito il Milan...

"Non servono tante parole per quell'esultanza: ero troppo felice. Io sono un tifoso del Milan, sono legato al Milan. Giocare contro di loro, qui, in Champions, è qualcosa di speciale".

Che ricordi hai del Milan?

"Ho sempre provato a dare il massimo, poi non ci riesci in ogni partita a vincere. Ma per impegno ho dato tutto e questo piaceva ai tifosi. Ho combattuto per la maglia. Il momento più bello è la vittoria in Supercoppa contro la Juve. Ho legato molto con Luca Antonelli, ma sono tanti quelli a cui sono legato".

Come è stata la tua esperienza al Milan?

"Ho avuto l'occasione di giocare in uno dei più grandi club mondiali: era un mio sogno. Ma si vede in tutto, anche in ciò che ruolo attorno al campo".