MN - A San Siro cantano solo i tifosi del Parma: Curva Sud e stadio in silenzio

Arrivati quasi al ventesimo minuto di Milan-Parma, parziale di 0-0, continua ad esserci un'atmosfera decisamente strana a San Siro: a cantare sono solo i tifosi ospiti, padroni assoluti di questo avvio di partita per quanto riguarda i decibel. Curva Sud in silenzio così come il resto dello stadio rossonero.