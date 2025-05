Torna la Serie A e la corsa per l'Europa: il match preview di Roma-Milan

I rossoneri affrontano i giallorossi in una sfida decisiva per la classifica

La penultima giornata della Serie A 2024/25 mette di fronte Roma e Milan: si gioca domenica 18 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. Entrambe le squadre sono in corsa per l'Europa e arrivano da settimane dense di impegni e pressioni. Una sfida delicata, tra due formazioni che si conoscono bene e che già si sono affrontate in Coppa Italia a inizio aprile. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

I rossoneri, reduci dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, tornano a concentrarsi sul campionato. Il Milan si trova attualmente in zona Europa, e anche se da posizione di svantaggio la corsa è ancora aperta e ogni punto può fare la differenza. L'obiettivo è ritrovare solidità, lucidità e concretezza, in un finale di stagione che richiede concentrazione massima perché i giochi sono ancora tutti aperti. La trasferta all'Olimpico si preannuncia impegnativa, ma anche un'occasione per rilanciarsi. Da monitorare le condizioni fisiche di alcuni elementi chiave, mentre Leão e Pulisic restano punti fermi nella fase offensiva. Possibile qualche rotazione, ma l'assetto resta il 3-4-3 con Jović o Abraham come riferimento centrale.

QUI ROMA

La Roma si prepara ad affrontare il Milan con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in zona europea. Attualmente, i giallorossi occupano il sesto posto in classifica con 63 punti, frutto di una serie di risultati positivi che hanno rilanciato le ambizioni europee del club. Ranieri opta per un 3-5-2 molto dinamico, con punte e mezzepunte interscambiabili e che in alternanza danno ampiezza o profondità. Con l'infortunio di Paulo Dybala il peso della creatività sarà tutto sulle spalle di Matías Soulé. La sfida contro il Milan rappresenta un banco di prova importante per confermare i progressi visti prima dello stop contro l'Atalanta e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici nella corsa all'Europa.

Così Claudio Ranieri in conferenza stampa alla vigilia di una sfida che può valere l'Europa: "È importante, vogliamo arrivarci. Penso a dove abbiamo preso la squadra, ai sacrifici che hanno fatto ai ragazzi, alla voglia, alla determinazione, ai tifosi. Per tutto questo è super importante. Cercheremo di fare il meglio possibile. 500 partite in Serie A, sono contento".