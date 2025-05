Signori consiglia Italiano: "Se fossi in lui non avrei mai mezzo dubbio. Resterei a Bologna"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, la leggenda del Bologna Beppe Signori ha non solo parlato della cavalcata trionfare della formazione rossoblù in Coppa Italia, ma anche di Vincenzo Italiano, diventando grazie a questi risultati uno dei candidati alla panchina del Milan in vista della prossima stagione.

Italiano deve restare giusto?

"Se fossi in lui non avrei mai mezzo dubbio. Intanto si è tolto la scimmia dell’allenatore che perdeva le finali. Io gli direi di restare sempre perché c’è una società solida, un ambiente che ti lascia lavorare, in cui non ti chiedono per forza di vincere. Lo step che deve fare in più è restare a Bologna. Con un club che si è rivelato non solo ambizioso ma vincente".