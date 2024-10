MN - A sostenere il Milan alla BayArena anche la Primavera di mister Guidi con rispettivo staff

vedi letture

Questa sera alla BayArena di Leverkusen il Milan sarà spinto non solo dai tanti tifosi accorsi in Germania, ma anche da la Primavera di mister Federico Guidi con rispettivo staff.

Stando infatti appreso dalla redazione di MilanNews.it, invece che tornare a Milano dopo la sconfitta di oggi (LEGGI QUA) nella seconda giornata della Youth League proprio contro i padroni di casa, i giovani rossoneri hanno deciso di sostenere la Prima Squadra in questo importante incontro che non sarà decisivo per il percorso del Diavolo in Champions League, ma che comunque potrebbe dare una spinta in più alla formazione di Paulo Fonseca in vista del proseguo della stagione.

di Antonio Vitiello