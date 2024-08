MN - Abraham a Milano in mattinata per le visite mediche con il Milan

Dopo una lunga fase di contrattazione Milan e Roma hanno finalmente raggiunto l'accordo per lo scambio Abraham-Saelmaekers. Partite con tutt'altra intenzione, le due società hanno alla fine optato per un semplice scambio di prestiti pur di venirsi incontro, anche perché la situazione ieri sera si era talmente complicata al punto che si credeva potesse saltare tutto proprio sul più bello.

Ma mai abbandonare la nave prima del tempo, ed è questo quello che hanno fatto Milan e Roma, con Fonseca che presto accoglierà in gruppo il suo nuovo attaccante, colui il quale sarà il sostituto naturale di Alvaro Morata, Tammy Abraham.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'attaccante inglese arriverà in mattinata a Milano per sottoporsi presso la clinica La Madonnina al consueto iter di viste mediche con il Milan, per poi dirigersi al centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva a poi firmare il contratto che lo legherà al Diavolo (almeno) fino alla fine della stagione.

di Antonio Vitiello