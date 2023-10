MN - Adli, la titolarità è costata sacrifici e sfoghi. Il retroscena dell'amichevole con il Barcellona

Yacine Adli è senz'altro uno degli uomini del momento in casa rossonera. Il centrocampista franco-algerino ha finalmente trovato spazio in campo dopo una stagione passata ai margini della rosa, in cui non ha comunque alzato la voce e ha anzi rispettato le gerarchie dando il suo contributo come uomo squadra. Il numero 7 rossonero però, come da lui stesso confermato dopo Cagliari, non ha passato un periodo facile. Giocare per un calciatore è tutto e ci sono stati sacrifici e sfoghi da digerire.

Come quello avvenuto quest'estate al termine dell'amichevole estiva contro il Barcellona, al termine della gara nel tunnel dell'Allegiant Stadium di Las Vegas. Nonostante il tono agonistico ridotto della sfida e le tante rotazioni, Adli è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti e ha lasciato sfogare la sua frustrazione per il momento difficile al rientro negli spogliatoi. Uno sfogo genuino di un calciatore che ha sempre lavorato per "far colpo" sul tecnico sia prima che dopo: e infatti, accettando anche un ruolo non naturalmente suo, oggi a distanza di un paio di mesi si sta togliendo soddisfazioni meritate. E vuole fare di più.